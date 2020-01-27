Стала известна предварительная причина смерти 51-летнего настоятеля московского храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерея Всеволода Чаплина, который скончался во дворе своей церкви в воскресенье, 26 января.

По данным телеграм-канала "112", священник скончался от острой ишемической болезни сердца, отягощенной сопутствующими заболеваниями.

"Причину смерти назвали по предварительным результатам вскрытия. Кроме того, известно, что Всеволод Чаплин болел сахарным диабетом и страдал астмой", - говорится в сообщении.

Известно, что Всеволод Чаплин был первым председателем синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата, входил в патриарший совет по культуре. Настоятелем храма у Никитских ворот стал в феврале 2016 года, спустя несколько месяцев после того, как покинул синодальный отдел.

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