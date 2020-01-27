Парламентская ассамблея Совета Европы избрала новым президентом бельгийского сенатора Хендрика Дамса. Он сменил на этом посту швейцарку Лилиан Мори Паскье.

Дамс возглавляет в ПАСЕ политическую группу Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE). Именно по квоте этой группы, согласно очередности, следующие два года ПАСЕ возглавит ее представитель. Об этом сообщает "Укринформ".

По данным "Европейской правды", в своей первой речи после назначения бельгиец не поднимал вопроса российско-украинского конфликта.

Хендрик Дамс работает в ПАСЕ с 2007 года с перерывом с ноября 2010 до ноября 2014 года. Он непубличный депутат, не слишком известный за пределами своей группы. В критически важных голосованиях по украинским вопросам он воздерживался от голосований. Например, он не голосовал ни "за" ни "против" в 2015 году, когда выносилось решение по обжалованию полномочий делегации России. Он также не голосовал за большинство резолюций по Крыму и Донбассу, отдав голос лишь за вопрос о гуманитарной ситуации в Украине, в январе 2015 года. По всем другим "украинским" документам его голоса отсутствуют в электронной системе.

Летом 2019 года, когда решался вопрос о "прощении" России и ее возвращении в ПАСЕ, Дамс решил принять участие в голосовании, но нажал кнопку "воздержался".

Напомним, зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге продлится до 31 января.

Ранее в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации, вопрос рассмотрят на заседании в среду.

Также мы сообщали о том, как Верховная Рада приняла постановление о возвращении украинской делегации в ПАСЕ.