Зафиксированный в Киеве случай заболевания коронавирусом не является тем штаммом, который сейчас распространяется в Киеве. Об этом уже после публикации поста заявили в Киевском городском лабораторном центре Минздрава Украины.

В связи с распространением информации о заболевании, учреждение даже обновило собственный пост в Facebook после многочисленных замечаний.

"Нет, не китайский", - говорится в комментарии под постом.

Скриншот комментария: facebook.com/Державна-установа-Київський-міський-лабораторний-центр-МОЗ-України

Также после этого медики решили исправить и сам пост.

"Не является новым китайским коронавирусом", - подчеркивается теперь в тексте сообщения.

Скриншот поста: facebook.com/Державна-установа-Київський-міський-лабораторний-центр-МОЗ-України

Напомним, в Киеве подтвердили один случай коронавируса. Такие результаты показало исследование государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины". При этом сначала сезона на ГПЗ (гриппоподобные заболевания) и тяжелые ОРЗ (острые респираторные заболевания) заболели 10920 человек.

Ранее "Страна" писала, что в сети показали, как в столичном аэропорту проверяют пассажиров из Китая на возможное наличие коронавируса. Для этого у людей меряют температуру прямо в салоне самолета.

Также мы сообщали, что в декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.