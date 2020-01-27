Медики опровергли китайское происхождение обнаруженного коронавируса в Киеве
Зафиксированный в Киеве случай заболевания коронавирусом не является тем штаммом, который сейчас распространяется в Киеве. Об этом уже после публикации поста заявили в Киевском городском лабораторном центре Минздрава Украины.
В связи с распространением информации о заболевании, учреждение даже обновило собственный пост в Facebook после многочисленных замечаний.
"Нет, не китайский", - говорится в комментарии под постом.
Скриншот комментария: facebook.com/Державна-установа-Київський-міський-лабораторний-центр-МОЗ-України
Также после этого медики решили исправить и сам пост.
"Не является новым китайским коронавирусом", - подчеркивается теперь в тексте сообщения.
Скриншот поста: facebook.com/Державна-установа-Київський-міський-лабораторний-центр-МОЗ-України
Напомним, в Киеве подтвердили один случай коронавируса. Такие результаты показало исследование государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины". При этом сначала сезона на ГПЗ (гриппоподобные заболевания) и тяжелые ОРЗ (острые респираторные заболевания) заболели 10920 человек.
Ранее "Страна" писала, что в сети показали, как в столичном аэропорту проверяют пассажиров из Китая на возможное наличие коронавируса. Для этого у людей меряют температуру прямо в салоне самолета.
Также мы сообщали, что в декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.