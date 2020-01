В США прошла церемония вручения престижной премии "Грэмми". Одной из новостей этого мероприятия стало то, что премию получила бывшая харьковчанка Надежда Шпаченко.

Она была награждена в номинации "Сборник классической музыки".

При этом в Украине начали торжествовать победу. Заголовки о том, что "украинская пианистка" получила "Грэмми", стали мелькать в СМИ, а отдельное сообщение Надежде посвятил горевший сегодня Минкульт.

Ведомство тоже назвало Шпаченко "украинской пианисткой".

Однако поводов для радости на самом деле меньше, чем кажется. Дело в том, что Надежда состоялась как пианистка в США, а из Украины эмигрировала в возрасте 14 лет.

То есть украинский Минкульт к ее победе вообще никакого отношения не имеет, как может показаться после прочтения Facebook-поста.

Шпаченко родилась в Харькове в 1977 году. Однако в 1991 году она с матерью Серафимой Шварц переехала в Израиль, а спустя три года - в США, где и получила известность.

Судя по фамилии матери - Надежда как минимум наполовину еврейской национальности (что подтверждается репатриацией в Израиль).

Фото: facebook.com/pg/NShpachenko

Музыкой Надежда начала заниматься в пять лет. В тринадцать выступала с симфоническим оркестром Харьковской филармонии и заняла второе место во Всеукраинском конкурсе юных композиторов - то есть еще в СССР. А после переезда в США получила звание доктора музыкальных искусств и магистра в университете Южной Калифорнии.

Сейчас Надежда Шпаченко живет в США и работает профессором музыки в Калифорнийском университете, а также широко известна в США исполнением работ современных композиторов.

Она неоднократно выступала с сольными и камерными концертами, а также как солистка с оркестрами в Северной Америке и Европе в таких залах, как Музей искусств Лос-Анджелеса, музей Phillips Collection в Вашингтоне, Chateau de Modave в Бельгии, Concertgebouw в Амстердаме и "Карнеги-холл" в Нью-Йорке.

В недавних сезонах Шпаченко гастролировала в Мексике с оркестром Baja California и выступала с оркестром Харьковской филармонии и симфоническим оркестром Сан-Бернардино в Калифорнии.

Фото: facebook.com/pg/NShpachenko

Пианистка получила премии многих международных конкурсов и выступала на международных фестивалях: Музыкальной академии Запада, Аспена, Манчестера, Орфорда, Сарасоты, Тель-Хая, международных музыкальных сессиях Голландии и Международном фестивале Салуццо в Италии. Ее выступления транслировали радио- и телевизионные станции в Калифорнии, Массачусетсе, Нью-Йорке, а также в Украине, Великобритании, Италии.

Шпаченко исполняет произведения не только за роялем - она играет также на игрушечных фортепиано, клавесине и перкуссии. Ее концерты сопровождаются декламацией, игрой на синтезаторе, а также мультимедийными материалами.

На счету Шпаченко - премьерные исполнения произведений известнейших композиторов мира: Эллиотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаерти, Юрия Ищенко, Яниса Ксенакиса и других.

Фото: facebook.com/pg/NShpachenko

Надежда получила "Грэмми" за альбом The Poetry Of Place, который записала вместе с Джоэном Пирсом Мартином, Ником Терри и Кори Хиллз. Эта номинация на Грэмми стала для пианистки третьей по счету. Она претендовала на награду еще за дебютный альбом Woman at the New Piano, который тоже номинировался в категории "Лучший сборник классической музыки".

Отметим, что в украинской Википедии про Шпаченко имеется статья всего с одной строчкой - что она пианистка украинского происхождения, получившая "Грэмми". То есть раньше об "украинской пианистке", широко известной в Штатах и по всему миру, в самой Украине мало кто знал.