В прошлом году в Украине произошло 160 тысяч дорожно-транспортных происшествий. На дорогах погибло почти 4 тысячи украинцев. Также от аварий экономика Украины теряет почти 70 миллиардов гривен в год.

Об этом 27 января сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает РБК-Украина.

"За 2019 год произошло 160 тысяч дорожно-транспортных происшествий. 32 тысячи человек травмированы. Почти 4 тысячи человек погибли. С момента авиакатастрофы в Тегеране, где более 170 человек погибло. За этот период у нас еще больше людей погибло на дорогах. Дорожная война - это отдельный вызов", - заявил Криклий.

По его словам, из-за аварий на дорогах экономика Украины теряет 2% ВВП в год. "Социально-экономические потери из-за дорожно-транспортных происшествий и те смерти, которые мы несем - это почти 70 миллиардов гривен в год. Это около 2% валового внутреннего продукта. Это существенные экономические потери", - сказал Криклий.

Напомним, что в 2019-м количество пьяных ДТП в Украине увеличилось на четверть.

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