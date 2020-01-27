Сотрудники пограничной службы вместе с таможенниками в пункте контроля Конотоп выявили большой схрон в поезде Киев-Москва. Внутри находились сотни монет и паспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"Вечером 26 января во время осмотра одного из вагонов в конструктивных полостях купе правоохранители нашли хорошо спрятанные четыре пакета. В пакетах находилось 22 украинских загранпаспорта, 300 единиц бижутерии и 500 монет", - говорится в сообщении.

Обнаруженный товар и документы были изъяты сотрудниками компетентных органов. Продолжается экспертиза относительно выявленных предметов и мероприятия по установлению их владельца.

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