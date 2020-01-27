Владимир Зеленский поехал в Польшу, чтобы отметить 75 лет со дня освобождения Аушвица-Биркенау - лагеря смерти в Освенциме, в котором нацисты массово истребляли евреев.

Этот день считается в мире памятной датой Холокоста. Считается, что в Освенциме были убиты более миллиона евреев. И десятки тысяч представителей других национальностей.

Вояж в Польшу Зе совершил после весьма странной поездки в Израиль - где он отказался идти на форум памяти Холокоста. Видимо, потому что там выступал Путин, а руководство Израиля благодарило Красную армию.

В Польше Владимира Зеленского уже никто не смущал: там говорилось, что Освенцим освободили украинцы, а не СССР. Более того, президент Украины по сути обвинил Советский Союз в начале Второй мировой войны и Холокоста.

"Страна" проследила за визитом Зе в Польшу.

Что Зеленский сказал в Польше

Вечером воскресенья украинский президент прибыл в Варшаву. И почти сразу встретился с бывшими пленниками Аушвица.

"Вы это сделали! Вы невероятные люди! Очень сильные и очень смелые. Вы вдохновляете никогда не сдаваться. Холокост называют темным периодом в истории человечества. И вы - лучи солнца, которые победили тьму", - сказал, обращаясь к ним, президент.

На следующий день Зеленский и президент Польши Анджей Дуда сделали совместные заявления.

О советских войсках, которые освобождали самый страшный концлагерь, оба президента не упомянули. Вместо этого они употребили выражение "Украинский фронт".

"Солдаты Украинского фронта освободили семь тысяч пленных, которые пребывали в этом ужасном месте. Людей, которые страдали тут ужасно. Представить себе это невозможно. Но благодаря геройству солдат были спасены", - сказал Анджей Дуда.

После этого он внезапно предложил увековечить память тех, кто боролся против Советской России. Что к Холокосту никакого отношения не имеет.

"Я предложил господину президенту совместно увековечить память польских и украинских солдат, которые боролись с нападением большевиков. Этих польских солдат мы символично называет солдатами Пилсудского... С одной стороны был Петлюра и были солдаты, которые также храбро боролись и отдали жизнь за это же дело", - сказал польский лидер.

Примерно в той же риторике говорил Зеленский.

Украинский президент лишь скупо перечислил уроженцев Украины, которые ломали ворота концлагеря. И, тоже стыдливо опустив фактор Красной армии, упомянул только "Первый украинский фронт".

"Мы никогда не забудем Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе с экипажем первыми разбили ворота Аушвица; всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро. Вместе бойцами 322 дивизии 1-го Украинского фронта освободили лагерь", - рассказал Зе.

То есть выходит освобождали Освенцим только украинцы, а не Красная армия. Хотя, как известно, украинским фронт назывался не потому, что состоял из украинцев, а потому что наступал через территорию УССР (а до октября 1943 года он назывался Воронежским фронтом).

Да и вообще, как выходит из слов Зеленского, в Холокосте виноваты "оба тоталитарных режима" - то есть и Германия, которая убивала людей в Аушвице, и СССР, который положил этим убийствам конец.

"Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста", - сказал украинский президент.

Как Зеленский повторил Яценюка

История с "Украинским фронтом" напомнила скандальное заявление Арсения Яценюка, которое многие обсуждали пять лет назад - на 70-ю годовщину Холокоста.

Он первым высказал мнение, что заслуга в освобождении концлагеря - исключительно украинская.

"Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. 70 лет назад бойцы из Житомира и из Львова в составе Первого Украинского фронта освободили от нацистов один из самых ужасных лагерей Второй мировой войны - Аушвиц, - где миллионы наших собратьев-евреев были замучены",- заявил Яценюк, сзади которого стоял глава Института нацпамяти Владимир Вятрович.

То же самое заявили польские политики.

"Первый украинский фронт и украинцы освобождали. Так как в тот январский день там были украинские солдаты, то они и открывали ворота лагеря", - говорил Гжегож Схетина, глава МИДа Польши.

Тогда на это резко отреагировали в России.

"Заявление польского министра о том, что Освенцим освобождали украинцы, — я даже не могу его комментировать. Освенцим освобождала Красная Армия: там были и русские, и украинцы, чеченцы, грузины, татары", - говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как видим, Зеленский на 100% повторяет риторику Яценюка и если брать шире - всей правящей верхушки Украины последних пяти лет. Но насколько она исторична?

Кто на самом деле освобождал Освенцим

Советские войска вошли в концлагерь действительно в составе Первого Украинского фронта.

Но это, конечно, не была какая-то отдельно взятая "армия украинцев". Фронт был создан по приказу Сталина 20 октября 1943 года. Точнее, даже не создан, а переименован - раньше он был Воронежским.

То есть, если бы не переименовали, то Аушвиц, по логике Зеленского, могли бы освободить "воронежцы". И непонятно, чтобы сейчас говорили Зеленский и Дуда.

Освенцим был взят в ходе Силезко-Сандомирской операции. Командовал ей уроженец Вологды, маршал Иван Конев.

Если говорить конкретно об Аушвице-Биркенау, то его освобождала 107-я стрелковая дивизия, которая была сформирована в Тамбове. А вот командовал ею украинец - полтавчанин Василий Петренко, который умер 17 лет назад в Москве.

В боях за освобождение Биркенау погибло около 300 советских солдат и офицеров.

Два восточных филиала Аушвица - Моновиц и Зарац - были освобождены бойцами 100-й и 322-й стрелковых дивизий 106-го стрелкового корпуса.

То есть, как видим, украинцы освобождали Освенцим в рамках единой Красной армии. Поэтому упоминать только их - значит унижать память других воинов, которые погибли, освобождая не только евреев и поляков, но и самих украинцев от нацистской оккупации.