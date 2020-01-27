В соцсетях набирает обороты новый флешмоб. Пользователи постят коллажи из своих фотографий в разных образах для четырех соцсетей: Linkedin, Facebook, Instagram и Tinder. В флешмобе засветились украинские и мировые звезды, уже появились фотожабы на политиков, а на этой неделе поддержать модное течение решили и в украинских музеях.
Собрали информацию о новом сетевом развлечении, а также самые яркие его примеры.
С чего все началось
Начало флешмобу положила американская кантри-певица Долли Партон, которая опубликовала коллаж из четырех фотографий с подписью: "Вот женщина, которая имеет все эти таланты".
Для иллюстрации приложения для онлайн-знакомств Tinder певица выбрала обложку журнала Playboy, для которого она позировала в 1978 году. А наиболее консервативный образ приберегла для соцсети Linkedin, созданной для того, чтобы заводить деловые связи.
Долли Партон
Флешмоб понравился ее подписчикам и его тут же подхватили другие пользователи под хештегом #Dollypartonchallenge ("вызов от Долли Партон"), к нему присоединились многие звезды и простые пользователи. Для этого они выбирают четыре фото - неформальных и деловых и публикуют их в одном коллаже.
Мировые знаменитости
К флешмобу присоединилась американская певица Майли Сайрус, известная своими эпатажными нарядами.
Майли Сайрус
Пофантазировала насчет четырех образов американская комедийная актриса и телеведущая Эллен Дедженерис
Эллен Дедженерес
Не устояла перед соблазном актриса и экс-супруга Бена Аффлека Дженифер Гарнер.
Дженнифер Гарнер
Четыре фото выбрала топ-модель Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл
Иронизировал над собой и "железный Арни", который поделился фото в своем Instagram.
Арнольд Шварценеггер
Коллаж обнародовала и голливудская актриса Шэрон Стоун.
Шэрон Стоун
Посмеялся Уилл Смит
Уилл Смит
И Джаред Лето
Джаред Лето
Украинские звезды
Флешмоб добрался и до Украины. Коллаж продемонстрировала рэп-музыкант Alyona Alyona, использовав для него, как недавние фото, так и те, где она еще работала воспитателем детского сада.
Alyona Alyona
Подобрала фото и певица Анна Седокова
Анна Седокова
Флешмоб подхватили музеи
К популярному флешмобу присоединились не только люди, но и аккаунты музеев и туристических мест, в том числе украинских.
Такое коллаж обнародовал лондонский Тауэр.
Лондонский Тауэр
Нью-йоркский Метополитен-музей, который считается крупнейшим в мире
Музей "Метрополитан"
Так отреагировал Аукцион Sotheby’s
Аукцион Sotheby’s
А это музей Орсе
Музей Орсе
Не отстают и украинские учреждения. Такой креатив опубликовали в Национальном музее Тараса Шевченко.
В Одесском художественном музее написали, что "лучшие мужчины ждут вас не только в соцсетях".
А исторический музей в Днепре пофантазировал на тему изваяний каменных баб.
Фотожабы на политиков
Также по сети гуляют фотожабы на известных политиков. Например, премьера Великобритании Бориса Джонсона.
Президента США Дональда Трампа.
И северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Не обошли вниманием и генсека СССР Леонида Брежнева.