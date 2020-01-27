В соцсетях набирает обороты новый флешмоб. Пользователи постят коллажи из своих фотографий в разных образах для четырех соцсетей: Linkedin, Facebook, Instagram и Tinder. В флешмобе засветились украинские и мировые звезды, уже появились фотожабы на политиков, а на этой неделе поддержать модное течение решили и в украинских музеях.

Собрали информацию о новом сетевом развлечении, а также самые яркие его примеры.

С чего все началось

Начало флешмобу положила американская кантри-певица Долли Партон, которая опубликовала коллаж из четырех фотографий с подписью: "Вот женщина, которая имеет все эти таланты".

Для иллюстрации приложения для онлайн-знакомств Tinder певица выбрала обложку журнала Playboy, для которого она позировала в 1978 году. А наиболее консервативный образ приберегла для соцсети Linkedin, созданной для того, чтобы заводить деловые связи.

Долли Партон

Флешмоб понравился ее подписчикам и его тут же подхватили другие пользователи под хештегом #Dollypartonchallenge ("вызов от Долли Партон"), к нему присоединились многие звезды и простые пользователи. Для этого они выбирают четыре фото - неформальных и деловых и публикуют их в одном коллаже.

Мировые знаменитости

К флешмобу присоединилась американская певица Майли Сайрус, известная своими эпатажными нарядами.

Майли Сайрус

Пофантазировала насчет четырех образов американская комедийная актриса и телеведущая Эллен Дедженерис

Эллен Дедженерес

Не устояла перед соблазном актриса и экс-супруга Бена Аффлека Дженифер Гарнер.

Дженнифер Гарнер

Четыре фото выбрала топ-модель Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл

Иронизировал над собой и "железный Арни", который поделился фото в своем Instagram.

Арнольд Шварценеггер

Коллаж обнародовала и голливудская актриса Шэрон Стоун.

Шэрон Стоун

Посмеялся Уилл Смит

Уилл Смит

И Джаред Лето

Джаред Лето

Украинские звезды

Флешмоб добрался и до Украины. Коллаж продемонстрировала рэп-музыкант Alyona Alyona, использовав для него, как недавние фото, так и те, где она еще работала воспитателем детского сада.

Alyona Alyona

Подобрала фото и певица Анна Седокова

Анна Седокова

Флешмоб подхватили музеи

К популярному флешмобу присоединились не только люди, но и аккаунты музеев и туристических мест, в том числе украинских.

Такое коллаж обнародовал лондонский Тауэр.

Лондонский Тауэр

Нью-йоркский Метополитен-музей, который считается крупнейшим в мире

Музей "Метрополитан"

Так отреагировал Аукцион Sotheby’s

Аукцион Sotheby’s

А это музей Орсе

Музей Орсе

Не отстают и украинские учреждения. Такой креатив опубликовали в Национальном музее Тараса Шевченко.

В Одесском художественном музее написали, что "лучшие мужчины ждут вас не только в соцсетях".

А исторический музей в Днепре пофантазировал на тему изваяний каменных баб.

Фотожабы на политиков

Также по сети гуляют фотожабы на известных политиков. Например, премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Президента США Дональда Трампа.

И северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Не обошли вниманием и генсека СССР Леонида Брежнева.