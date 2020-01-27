На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы были оспорены полномочия российской делегации по базовым и процедурным причинам. Вопрос полномочий россиян будет рассмотрен в среду.

Об этом 27 января пишет РИА Новости.

"От лица своих коллег я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации на значительных основаниях", - сказал на сессии литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис.

Предложение поддержали не менее 30 депутатов из пяти национальных делегаций.

Теперь, согласно правилу 8 регламента ПАСЕ, вопрос передали в мониторинговую комиссию, которая подготовит доклад по этому вопросу. Ассамблея обсудит вопрос о продлении полномочий российской делегации в среду.

Эту информацию подтвердил в своем Telegram-канале член украинской делегации, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Он уточнил, что полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорены по базовым причинам. Также он добавил, что следом полномочия российской делегации были оспорены и по процедурным причинам. Украина с партнерами в ПАСЕ подняла данный вопрос из-за того, что в делегацию РФ входят фигуранты санкционного списка Евросоюза.

После этого украинский политик добавил, что вопрос полномочий российской делегации будет рассмотрен в среду.

Ранее "Страна" писала о том, что в Страсбурге начинается сессия ПАСЕ, куда после бойкота вернулась делегация Украины.

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