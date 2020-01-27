В Червонограде Львовской области мать девятиклассницы обязали уплатить штраф в размере 1700 гривен за массовые прогулы дочери. Педагоги насчитали у школьницы около 200 пропущенных занятий с начала года без уважительной причины.

Соответствующее решение принял местный суд Червонограда еще неделю назад. Учителя рассказывают, что визиты школьницы стали единичными, а мать учащейся расплачивается за прогулы уже не первый раз. Об этом сообщается в сюжете "5 канала".

По словам педагогов, девочка последний раз появлялась в школе еще в декабре – на двух предметах. "...учителя ее ловили, чтобы определенным образом опросить и таким отдельным случаям нам удалось ее оценить за первый семестр. Мы готовим документы – представление полиции и начальнику отдела по делам защиты детей", – рассказывает и.о. директора Червоноградской школы №5 Елена Остапик.

В телефонном разговоре девятиклассница Ирина объяснила, что не посещает школу из-за плохих отношений с родителями. "Как я могла ходить в школу, если я не выспавшаяся, вообще не помытая, не переодетая, как я должна идти? В том же самом? Я ночевала у подруги, постоянно проблемы были. Отчим угрожал мне, что он придет в школу ко мне, устроит скандал. Как я потом должна смотреть в глаза одноклассникам", – по телефону сообщила школьница Ирина.

За невыполнение родительских обязанностей, а именно – не обеспечение обучения, мать Ирины уже второй раз привлекают к ответственности. Минимальный размер штрафа, определенный судом, 1700 грн. Суд исходил из письменных объяснений матери, где та признала свою вину в совершении админнарушения.

По словам спикера Червоноградского городского суда Андрея Жураковского, доказательствами был протокол о совершении админнарушения, сообщение директора школы и характеристика данной ученицы.

По словам матери школьницы Оксаны Травински, дочь давно живет не дома, а с парнем, поэтому влиять на нее она не может. Женщина объясняет, что денег на оплату штрафов у нее нет. К тому же, она воспитывает еще одного ребенка. Вместе с учителями она пытается перевести дочь на вечернее обучение или экстернат.

Напомним, Кабмин принял решение штрафовать родителей школьников за прогулы уроков их детьми.

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