В Офисе генпрокурора надеются на скорую экстрадицию из Болгарии Алексея Левина (Москаленко), который подозревается в организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом изданию Украинские новости сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка.

"В наших интересах, чтобы все процедуры (экстрадиционные) состоялись и быстро и законно", - сказал он. По его словам, Украина уже работает над экстрадицией главного подозреваемого из Болгарии.

Как писала "Страна", правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Гандзюк криминального авторитета Левина в Болгарии.

20 января Офис генпрокурора и СБУ провели ряд обысков по делу об убийстве Гандзюк.

6 июня 2019 года суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО за убийство Гандзюк.