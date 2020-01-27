В Киеве подтвердили один случай коронавируса. Такие результаты показало исследование государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".

Данный случай является первым сначала года, говорится в посте лабораторного центра в Facebook.

Медики позже изменили сообщение и уточнили, что обнаружен не тот штамм вируса, который сейчас распространяется в Китае.

"По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) – 3, грипп А нетипований – 1, грипп В – 3, аденовирус – 2, бокавирус – 1, короновирус – 1 и риновирус – 1", - написано в сообщении.

Скриншот: facebook.com/Державна-установа-Київський-міський-лабораторний-центр-МОЗ-України

При этом сначала сезона на ГПЗ (гриппоподобные заболевания) и тяжелые ОРЗ (острые респираторные заболевания) заболели 10920 человек.

Напомним, в сети показали, как в столичном аэропорту проверяют пассажиров из Китая на возможное наличие коронавируса. Для этого у людей меряют температуру прямо в салоне самолета.

Ранее мы писали, что из-за опасного коронавируса сотрудники лабораторного центра Минздрава Украины и члены экипажей будут опрашивать о самочувствии пассажиров самолетов, следующих из Китая.

Также "Страна" сообщала, что в декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.