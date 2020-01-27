Украинская оперативная группа по вопросам мониторинга и анализа ситуации вокруг распространения коронавируса 2019-n-CoV в мире под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова в понедельник, 27 января, провела совещание, на котором обсудили приоритетные задачи и проанализировали состояние организации противоэпидемической защиты населения, в частности, граждан и работников дипломатических миссий Украины, находящихся на территории КНР.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

По словам секретаря СНБО, приоритетной задачей является организация компетентными органами (прежде всего украинскими дипломатическими представительствами) полного учета украинских граждан, находящихся на территории КНР, сбор информации о них и установление контактов.

Министерству здравоохранения поручено организовать системное широкое информирование общественности о ситуации по распространению коронавируса путем предоставления соответствующих рекомендаций о признаках вируса; мерах по его предотвращения и лечения. Кроме того Минздрав и Центр общественного здоровья обязали усилить мощности колл-центра для предоставления гражданам оперативной информации.

"Также планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине", - говорится в сообщении.

Министерству финансов поручили при необходимости предусмотреть дополнительные расходы на обеспечение лечебных учреждений необходимыми медицинскими препаратами и оборудованием.

"Посольству Украины в КНР - обеспечить распространение рекомендаций украинским гражданам покинуть территорию Китая, а Министерству иностранных дел Украины - рекомендовать украинским гражданам воздерживаться от посещения Китая в ближайшее время", - добавили в СНБО.

Напомним, по последним данным, общее число умерших достигло 80. Все новые случаи летальных исходов приходятся на провинцию Хубэй, административный центр которой город Ухань является эпицентром распространения заболевания. Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника, 27 января, число пораженных новым коронавирусом достигло в Китае 2 794 человек.

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