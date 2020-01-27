Пять сценариев для Донбасса При каких условиях война может закончиться уже в 2020 году

Отец Зеленского: "Переживаю за Вову, надоело все... Бьют его и бьют" Александр Семенович Зеленский рассказал "Стране", как изменилась его жизнь при сыне-президенте, о криворожских планах Юзика и о проблемах с Коломойским