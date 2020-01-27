Зеленский уволил Витренко с поста члена набсовета Укроборонпрома
Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко с поста члена наблюдательного совета Госконцерна "Укроборонпром".
Соответствующий указ №23/2020 от 25 января опубликован на сайте президента.
"Согласно ст. 5 закона Украины "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" постановляю... приостановить полномочия члена наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" Ю. Витренко", - говорится в документе.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, Зеленский назначил Витренко членом наблюдательного совета "Укроборонпрома" в октябре прошлого года.
Витренко - гендиректор инвестиционной компании "ЕйВайЕй кэпитал" (AYA Capital), исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины".
Как сообщалось, глава "Укроборонпрома" с литовским паспортом Абромавичус получил от СБУ доступ к гостайне.