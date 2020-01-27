Бывший народный депутат, а сейчас член наблюдательного совета государственного предприятия "Укрзализныця" Сергей Лещенко стал главой комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции, который создал наблюдательный совет. В его обязанности будет входить обучение руководства и работников этическому поведению и борьба с коррупцией.

Как сообщает пресс-служба предприятия, помимо Лещенко, членами комитета также будут Адомас Аудицкас и Андерс Ослунд.

"С созданием этого специализированного Комитета, который в своем роде является первым среди государственных предприятий, мы подчеркиваем, что противодействие коррупции и комплаенс являются первоочередными задачами для Наблюдательного Совета Укрзализныци", - утверждает Председатель Наблюдательного Совета Шевки Аджунер.

По его словам, комитет даст возможность"следить, как компания работает в этом направлении, а также ускорить крайне необходимые улучшения в этом вопросе".

Напомним, надолжность члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Лещенко был назначен 18 декабря прошлого года.

А после того, как поползли слухи о небывалой зарплате на должности в предприятии (около 600 тыс. гривен), Лещенко отказался раскрывать правду о размере выплат, ссылаясь на то, что член Набсовета не имеет на это права.