Авиакомпания Ariana Afghan Airlines опровергла информацию о крушении лайнера компании, на борту которого находились 83 человека.

По словам исполняющего обязанности директора компании Мирваза Мирзаквала, самолеты их компании не разбивались сегодня. Об этом представитель компании сообщил в интервью Ariana News.

Facebook-страница авиакомпании также опровергает трагедию. "Все рейсы были выполнены успешно", - сообщается на странице авиаперевозчика.

В то же время, СМИ сообщают, что на борту пассажирского самолета могло находиться до 110 человек. По предварительной информации самолет направлялся из города Герат в столицу страны Кабул. По другим данным, самолет совершал рейс из Герата в Нью-Дели.

Ранее легендарный баскетболист Коби Брайант разбился при крушении вертолета. Вместе с ним погибла его дочь Джиджи. Всего на борту вертолета было 9 человек.

Напомним, в Калифорнии рухнул частный самолет, четыре человека погибли.