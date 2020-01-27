Глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель попросил депутатов профильного комитета Верховной Рады ускорить рассмотрение законопроекта № 2051-1 "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины". В комитете на рассмотрении ко второму чтению он находится с 12 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 27 января.

В частности, Оржель обратил внимание на важность скорейшего принятия законопроекта, смотря на быстрые темпы загрязнения окружающей среды пластиком и увеличение территорий свалок.

"Ограничение оборота пластиковых пакетов является первой стадией иерархии обращения с отходами, ведь предотвратит их образование, - подчеркнул Оржель. - Следовательно, законопроект предлагает устранение не последствий, а причины образования проблемы".

Известно, что еще с 12 ноября 2019 года, после принятия парламентом за основу законопроекта об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, этот проект находится на рассмотрении в комитете.

"Алексей Оржель отметил, что министерство неоднократно обращало внимание на необходимости скорейшего ограничения использования пластиковых пакетов и введения в действие запрета с 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2019 года президент Владимир Зеленский пообещал запретить пластиковые пакеты в Украине.

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