Стали известны имена всех девятерых погибших при крушении личного вертолета легенды мирового баскетбола Коби Брайанта, пишет издание Heavy.

Как оказалось, кроме Коби Брайанта, на борту воздушного судна находились его дочь Джинна Мария-Оноре, ее подруга по баскетбольной команде Пэйтон Честер и ее мать Сара. Кроме того, там были пилот вертолета Ара Зобаян, бейсбольный тренер Джон Альтобелли, его жена Кери и дочь Алисса, игравшая в одной команде с девочками, а также ассистент наставника баскетболисток Кристина Мозер.

Жертвы катастрофы: Алисса Альтобелли (слева); Кобе и его дочь Джинна Брайант (справа). Фото: heavy.com

Напомним, вертолет Брайанта потерпел крушение вечером 26 января в районе американского города Калабасас (штат Калифорния).

Коби Брайанту был 41 год. Он в течение двух десятилетий играл в Национальной баскетбольной ассоциации за "Лос-Анджелес Лейкерс", выиграл пять чемпионатов и провел 18 Матчей всех звезд, прежде чем уйти после завершения сезона 2016 года. Считается одним из самых лучших баскетболистов всех времен.