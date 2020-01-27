В Федеральной службе безопасности России приостановили следствие по уголовному делу против украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года после захвата украинских кораблей в Керченском проливе.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката Николая Полозова.

"Сегодня следователь оповестил о приостановке производства по уголовному делу о незаконном пересечении государственной границы украинскими моряками", — сказал адвокат, представляющий интересы переданных Украине военных моряков.

По его словам, о причинах решения станет известно после ознакомления с соответствующим постановлением следствия.

Напомним, два катера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" были возвращены Киеву 18 ноября. После этого украинская сторона обвинила Россию в том, что корабли находятся в ужасном состоянии, с них пропали унитазы и мелкие предметы интерьера вроде плафонов. Между тем, в ФСБ России опровергли эти заявления и показали видеозапись с борта кораблей, сделанную незадолго до их передачи. Видео свидетельствует, что даже личные вещи были возвращены в целости.