В Афганистане потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines. На борту лайнера находились 83 человека.

Самолет упал в провинции Газни в центральной части страны. Об этом сообщает местный телеканал 1Т. По слова пресс-секретаря губернатора Газни Африфа Нури, специалисты направились к месту катастрофы.

Издание Afghanistan Times сообщает, что местность, где потерпел крушение самолет, находится под контролем боевиков "Талибан", которые первыми прибыли к упавшему самолету и попытались потушить возникший на месте падения лайнера пожар.

Другие подробности произошедшего пока не уточняются.

Афганское агентство Ariana News сообщило, что самолет выполнял рейс из Герата в Дели, на его борту находилось 110 человек. Турецкая газета Daily Sabah без указаний на источники информации сообщила, что на борту потерпевшего крушение лайнера находилось 83 человека.

Как сообщала "Страна", в Афганистане ракета попала в вертолет с украинскими пилотами, но подбитый Ми-8 сумел сесть. Вертолет перевозил военнослужащих Национальной армии Афганистана, когда был сбит талибами. После инцидента экипаж и пассажиры были подобраны другим молдавским вертолетом.

Также стало известно, что Иран сбил украинский Боинг двумя ракетами малого радиуса действия. А иранца, выпустил ракеты в самолет МАУ, посадили в тюрьму.