Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что отставки советника Владимира Суркова пока не было, поскольку нет соответствующего указа Путина, а функциональные обязанности экс-вице-премьер Дмитрия Козака, ставшего новым заместителем Администрации президента России, еще не определены.

При этом вопросом Украины, по словам Пескова, будут заниматься различные подразделения, а при необходимости будет подключаться внешнее международное управление, которое возглавляет помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает "Интерфакс".

"Занимаются различные подразделения. Де-юре - Сурков в отсутствие указа об освобождении от обязанностей. При необходимости подключается международное управление, которое возглавляет Ушаков, и другие подразделения", - сказал он.

Песков уточнил, что не владеет информацией о том, ходит ли Сурков на работу. "Точно не могу сказать. Я функции контроля за посещаемостью рабочего места не осуществляю", - подчеркнул он.

Что же касается Козака, утверждает Песков, то указа Путина про его функциональные обязанности пока нет.

Ранее мы писали, что помощник президента РФ Владислав Сурков уходит с госслужбы в связи "со сменой курса на украинском направлении". Как утверждает Чеснаков, в ближайшее время политик намерен заниматься медитацией, а после этого - рассказать о дальнейших планах.

После этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не знает ничего об отставке Суркова. По его словам, это не может быть связано со сменой позиции по Украине, поскольку последняя не менялась. Также он указал на отсутствие соответствующего указа со стороны Путина.

Также "Страна" писала, что в окружении Суркова причиной увольнения чиновника назвали однообразную работу.