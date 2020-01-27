В российском городе Талица в Свердловской области многодетная мать постирала своего новорожденного ребенка в стиральной машине. В результате младенец погиб. Об этом сообщает телеканал Рен ТВ.

Отмечается, что инцидент случился в благополучной многодетной семье. Ночью, когда муж и трое старших детей спали, у женщины начались преждевременные роды. После этого она постирала новорожденного малыша, а затем заявила, что он появился на свет мертвым.

По словам соседей, полицию в квартиру вызвал супруг женщины: утром он встал, чтобы собрать детей в школу и садик, и увидел жену в крови. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, по факту случившегося проводится проверка.

По данным издания Лента.ру, источники в полиции сообщили, что женщина была госпитализирована в одну из больница Талицы.

Источники подтвердили, что на прошлой неделе 31-летняя женщина родила девочку и засунула ее в стиральную машинку. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка, но обвинение женщине пока не предъявлено — тело младенца направили на экспертизу, чтобы установить причину смерти. Мать утверждает, что девочка уже родилась мертвой.

Женщина находится в больнице под наблюдением медиков, ей предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Не исключается, что женщина могла страдать послеродовой депрессией. Официальных комментариев по факту случившегося пока нет.

Как рассказали журналистам жители города Талица, инцидент произошел в благополучной многодетной семье. Женщина работала парикмахером и вместе с мужем воспитывала троих детей. Сейчас дети находятся у родственников.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина нашел в мусорном баке новорожденного младенца в пакете.

Также мы писали, что под Киевом судят многодетную мать, которая убила своего младенца сразу после родов.