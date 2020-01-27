В Запорожье неизвестный жестоко расправился со щенком хаски, повесив несчастного малыша на дереве. Инцидент произошел ночью 25 января в Днепровском районе облцентра на улице Вавилова, 13. Об этом сообщает издание Verge.

Уточняется, что ночью люди услышали визг собаки, выбежали на улицу, где нашли щенка хаски, повешенного на дереве. По словам зоозащитницы Елены Пыловой, собаку вытащили из петли. У нее были судороги и конвульсии в передних лапах. Волонтеры отвезли стонущего щенка в ветклинику.

Ветеринары боролись за жизнь хаски, проводя реанимацию, но спасти щенка не удалось. Об этом в соцсети написала зооволонтер Дарья Стешенко.

"Было три реанимации, останавливалось дыхание… Щенок умер", - говорится в сообщении.

В комментариях к посту уточняется, что щенок впал в кому, из которой вывести его было невозможно и врачи констатирована гибель клеток мозга и смерть.

Ранее "Страна" писала о том, что в Испании щенок стал звездой интернета, сделав массаж сердца полицейскому.

Также мы сообщали, что в Виннице спасатели вытащили из канализационного колодца щенка, которого звала его мать.