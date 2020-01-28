Публикуем астрологический прогноз для всех знаков Зодиака на вторник, 28 января.

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Овен (21.03 - 20.04)

Иногда вы точно знаете, чего хотите, и добиваетесь этого безо всяких колебаний. Однако сегодня ваши слова и действия будут затуманены. Слова путаются, и смысл вашего сообщения может потеряться. Вместо того, чтобы разговаривать о конкретных планах, сначала выслушайте чужие идеи. Свежая перспектива даст немало пищи для размышлений и поможет перестроить планы.

Телец (21.04 - 20.05)

Активное общение может сегодня оказаться немного утомительным, потому что невозможно настроить всех на одну волну. Вы можете быть твердо уверены в своих решениях, однако другие люди неправильно понимают ваши намерения и потому могут мешать. Снизьте свои ожидания и смягчите позицию. Вы можете быть приятно удивлены результатом, когда оставите попытки контролировать все, что находится в поле зрения.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня вы можете заключить выгодную деловую, финансовую или юридическую сделку. Ваш ум активен, цели ясны, а жизнерадостный оптимизм помогает продвигаться вперед. Уровень физической энергии также высок - самое время отправиться на пробежку по парку. Вы доброжелательно настроены к другим людям и полны уверенности в себе, которая поможет преуспеть в любом начинании.

Рак (22.06 - 22.07)

Ваша интуиция и чувствительность взяли короткий отпуск, что позволяет более технично подойти к работе. Если вас что-то беспокоит, более мудрый и опытный человек, может дать совет. Если возникнет какая-то проблема, постарайтесь справиться с ней без паники. Вы можете найти решение в прошлом с его старыми способами действия и решениями. Если они работали раньше, то могут сработать и сейчас.

Лев (23.07 - 23.08)

Сейчас не лучшее время для составления практических планов, потому что ваши фантазии могут показаться слишком реальными. Нет ничего плохого в том, чтобы тешить себя грандиозными мечтами, если вы при этом понимаете, что необходимо проснуться и встать обеими ногами на землю, прежде чем двигаться вперед. Дайте сегодня волю своему воображению, а реальность терпеливо дождется вашего возвращения завтра.

Дева (24.08 - 23.09)

Составление подробного расписания сейчас работает не в вашу пользу. Может обнаружиться, что вы неверно рассчитали время, которое понадобится для завершения начатого дела или подготовки к следующему проекту. К сожалению, если вы отстанете от графика, может быть очень сложно наверстать упущенное. Вместо того, чтобы пытаться неукоснительно соблюдать расписание, позвольте событиям развиваться самостоятельно. Измените свое отношение к происходящему - это ключ к успеху.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня вы полны творческой энергии и можете проявить свои умения, чтобы все о них узнали, независимо от того, хотите вы оказаться в центре внимания или нет - это идет в комплекте. Это хороший день для того, чтобы как следует подумать о своей работе или конкретном проекте. Эти размышления будут очень плодотворными. Идеи сейчас имеют гораздо большее значение, чем узкие личные предпочтения.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Работа над финансовыми вопросами сегодня принесет разочарование, потому что вряд ли все цифры будут правильно сходиться. Лучше направьте свою энергию на эмоциональную сферу например, на создание особой атмосферы на встрече с любимым человеком. Вы сможете вернуться к своим расчетам завтра, когда ваш мозг будет лучше подготовлен к скучным повседневным обязанностям.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня вы будете источать столько обаяния, что окружающие будут неспособны ему сопротивляться. Тем не менее, нужно соблюдать осторожность, поскольку есть риск непреднамеренно ввести кого-то в заблуждение. Уделите особое внимание своим невысказанным желаниям, потому что скрытые эмоции могут омрачить самую радостную ситуацию.

Козерог (22.12 - 20.01)

Не позволяйте обстоятельствам помешать вам в достижении цели. Туманные ситуации очень скоро прояснятся. Вы начнете лучше понимать, как справиться с нынешними проблемами. Главное – не опускать руки. Изучите все возможные аспекты, и тогда вы добьетесь успеха.

Водолей (21.01 - 20.02)

Вы обычно прекрасно справляетесь со сложными деталями и умеете концентрироваться на важных задачах. К сожалению, сегодня будет не так-то просто сфокусироваться. Отложите глубокий анализ до того момента, пока не пройдет временная затуманенность. А пока позвольте своему уму отдохнуть. Зарядите энергией свое воображение при помощи прослушивания музыки, чтения книг или разговоров с друзьями.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Новые открытия, знакомства и идеи сделают этот день незабываемым! Вам не придется долго этого ждать: они сами найдут вас. Возможно, старая проблема наконец-то решится благодаря оригинальному способу мышления. Проверьте свое расписание на сегодня и оставьте часть дня свободной для сюрпризов и приключений.