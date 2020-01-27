Утром 27 января в Киеве загорелось трехэтажное здание Министерства культуры. Пожар возник в подвальном помещении архива. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали 220 человек, причем некоторых с помощью автолестниц.

При этом в соцсетях уже обсуждают, что пожары в архивах госуреждений - популярный способ замести следы и уничтожить документы.

Также украинцы иронизируют что архив мог "сгореть со стыда" после того, как руководство Минкульта выписало себе запредельные зарплаты. А также после появления скандального закона о дезинформации.

Собрали подробности сегодняшнего пожара в центре Киева на ул. Ивана Франко, 19.

Что произошло

В 10:14 спасатели получили сообщение, что в центре Киева, после короткого замыкания в подвальном помещении, где находится архив, горит здание Министерства культуры. Пожар возник на площади 30 кв м.

При этом в здании в разгар рабочего дня находились люди, часть из них оказались заблокированными на третьем этаже, куда проникло задымление. Из-за этого пожару присвоили ранг повышенной сложности.

Всего были эвакуированы 220 человек. При этом в ходе разведки с помощью автолестницы были спасены два человека.

Спустя два часа пожар был ликвидирован. Его тушил 41 спасатель, использовались 11 единиц техники.

Фото и видео с места возгорания

После сообщений о возгорании в сети появились фото и видео пожара в Минкульте 27 января, на которых видно, как работают пожарные.

Фото: ГСЧС Киева

Также появилось видео. На нем видно, что дым поднимался с первого этажа.

Задымление было довольно интенсивным.

А в Минкульте обнародовали фрагмент, как спасатели по автолестницам поднимаются на третий этаж, чтобы спасти людей. При этом на фоне кто-то переживает, что в здании недавно сделали ремонт.

Последствия

В результате пожара за помощью к медикам обратились 4 человека, но госпитализация им не потребовалась.

Из-за пожара в центре Киева перекрывали движение. Оно оставалось перекрытым и после ликвидации, пока с места не уедут пожарные и техника. Внутрь здания никого не пускали.

Фото: Страна

Несмотря на то, что причиной возгорания назвали короткое замыкание, официально это установит следствие.

Пока не сообщается, пострадали ли документы во время пожара в архиве.

Зато в Минкульте сообщили, что есть и хорошие новости - украинская пианистка получила одну из номинаций Grammy 2020.

Что пишут в соцсетях

В соцсети уже появилось много ироничных предположений на тему того, что архив Минкульта "сгорел от стыда" за закон про дезинформацию. Но интересен тот факт, что пожар начался в подвале в помещении архива.

Архивы в украинских госучреждениях, как известно, горят регулярно. Это традиционный способ замести следы, списав на пожар пропажу некоторых документов.

"СТОЛЬКО лет... и ничего не меняется... Простите, а что сжигали в архиве? Основу уголовных дел?...

Раньше было с изюминкой... Раньше архивы заливали фекальными водами из "случайно" прорвавшейся канализации в архив...

Нет фантазии у Бородянского. Нет.... И так во всем у этого зеленого правительства: нет ума украсть - выпиши себе зряплату размером с то, что твоя убогая фантазия позволит тебе украсть...

Нет ума управлять - отдай в управление внешних или олигархов...

Нет ума заработать для страны - продай за копейки латифундистам...

Убогие" - написал журналист Михаил Чаплыга.

"В Киеве пылает Минкульт, пожар начался в подвале, в архивах... У нас всегда пожар начинается на складе..." - отреагировала журналист Елена Скидан.

"Лично я думаю, что причина пожара очевидна. Господь пытался испепелить Бородянского" - написал нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский.

"Пожар в Министерстве культуры, говорит о безусловном "успехе" кабминовских проверок после смертоносного пожара в Одессе" - пишет Темный рыцарь в Telegram-канале.

"В Киеве горит здание Минкульта.

Историческое здание в центре города жаль, конечно. Слава Богу, никто не пострадал. Ну, а культуры итак там не было и нет.

Да, и в целом, сигнал не очень.

Как там поживают Минздрав, Минобразования и Минэкономики? Там тоже одни здания, похоже" - прокомментировала адвокат Елена Лешенко.