На трассе "Одесса-Киев" из-за сильного тумана и мокрого покрытия дороги столкнулись 10 машин и автобус. Водитель последнего погиб на месте. Еще два человека из легковых авто срочно госпитализировали.

Как сообщает пресс-служба полиции, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"Они устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что в больницу отправили пассажирку и водителя машины марки Skoda. Полиция уже открыла дело, а данные были внесены в ЕРДР.

Видео:YouTube/Поліція Одещини

Напомним, 17 января из-за сильного тумана и скользкой дороги в Ровенской области столкнулись сразу семь автомобилей. В результате получили травмы двое человек, одну женщину зажало в автомобиле. Образовалась мощная пробка, а видимость на дороге составляет 30 метров.

Также "Страна" писала, что днем ранее водителей в Киеве и Киевской области предупредили о природных осложнениях. В связи с резким потеплением на дороги опустился густой туман. Видимость на трассах составляла 200-500 метров.