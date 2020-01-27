Джаред Лето оставил фанатам свой номер телефона с просьбой написать ему
Известный актер и фронтмен американской группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето, который летом прошлого года неожиданно выступил на пешеходном мосту в Киеве, обнародовал свой номер мобильного телефона и попросил фанатов написать или позвонить ему.
Видео обращение к поклонникам Джаред Лето опубликовал в своем Instagram.
"Привет, друзья, это я, Джаред Лето, ваш старый друг. Я скучаю по вам. Я думал о том, что мы знаем друг друга уже давно и мне, наверное, стоит оставить вам свой номер телефона. Мы давно не виделись, и я буду рад получить сообщение от вас. Напишите мне, если вы соскучились, расскажите, что у вас происходит. Номер 213 335 2223, его видно на экране. Люблю вас, берегите себя", – обратился он к своим юзерам.
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Впоследствии выяснилось, что номером телефона, который предоставил музыкант, управляет бот. Он шлет в ответ поклонникам одинаковые фотографии, а на звонок отвечает автоответчик. К тому же, звонки оказались платными.
"Наконец-то набралась смелости позвонить на номер телефона Джареда. Это сработало. Я была в шоке, когда услышала гудки и его голосовая почта ответила. Я должна была услышать его голос. И он звучал по телефону. Но это была запись..." - пишет одна из ошеломленных поклонниц.
Другие поклонницы подтверждают, что голос Джареда говорит с пользователем несколько секунд, после чего сообщает о занятости и просит ему написать. "Он потом говорит, что он занят, просит написать ему и что он ответит позже. Дальше стандартное - береги себя и пока-пока", - пишет alanateyrin.
"На звонок отвечает бот, стоимость с мтс от 5 р. до 80 р. (от 2 до 30 грн - Ред.)", - пишет россиянка etsukrova.
Как сообщала "Страна", последний раз Лето был в Киеве в мае 2018 года с концертом своей группы. А в марте 2014-го музыкант гулял по Майдану и лично презентовал свой фильм киевлянам.
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