Известный актер и фронтмен американской группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето, который летом прошлого года неожиданно выступил на пешеходном мосту в Киеве, обнародовал свой номер мобильного телефона и попросил фанатов написать или позвонить ему.

Видео обращение к поклонникам Джаред Лето опубликовал в своем Instagram.

"Привет, друзья, это я, Джаред Лето, ваш старый друг. Я скучаю по вам. Я думал о том, что мы знаем друг друга уже давно и мне, наверное, стоит оставить вам свой номер телефона. Мы давно не виделись, и я буду рад получить сообщение от вас. Напишите мне, если вы соскучились, расскажите, что у вас происходит. Номер 213 335 2223, его видно на экране. Люблю вас, берегите себя", – обратился он к своим юзерам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Text me 213.335.2223 Публикация от JARED LETO (@jaredleto) 24 Янв 2020 в 12:08 PST

Впоследствии выяснилось, что номером телефона, который предоставил музыкант, управляет бот. Он шлет в ответ поклонникам одинаковые фотографии, а на звонок отвечает автоответчик. К тому же, звонки оказались платными.

"Наконец-то набралась смелости позвонить на номер телефона Джареда. Это сработало. Я была в шоке, когда услышала гудки и его голосовая почта ответила. Я должна была услышать его голос. И он звучал по телефону. Но это была запись..." - пишет одна из ошеломленных поклонниц.

Другие поклонницы подтверждают, что голос Джареда говорит с пользователем несколько секунд, после чего сообщает о занятости и просит ему написать. "Он потом говорит, что он занят, просит написать ему и что он ответит позже. Дальше стандартное - береги себя и пока-пока", - пишет alanateyrin.

"На звонок отвечает бот, стоимость с мтс от 5 р. до 80 р. (от 2 до 30 грн - Ред.)", - пишет россиянка etsukrova.

Как сообщала "Страна", последний раз Лето был в Киеве в мае 2018 года с концертом своей группы. А в марте 2014-го музыкант гулял по Майдану и лично презентовал свой фильм киевлянам.

Также мы писали, что группа Джареда Лето "Thirty Seconds to Mars" приедет в Киев на летний фестиваль.