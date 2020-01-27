Пожар в здании Министерства культуры, который произошел в понедельник утром, был ликвидирован. Пожарные спасли четырех человек.

Об этом сообщает пресс-служба МВД на своей странице в Facebook.

"Пожар в административном здании Министерства культуры Украины ликвидирован, спасены четыре человека", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ Госслужбы Украины по ЧС сообщали, что в 10:14 понедельника в результате возгорания в подвальном помещении здания по ул.Ивана Франко 19, в 3-х этажном здании Министерства возникло задымление.

В сообщении столичного главка ГСЧС на странице в соцсети Фейсбук отмечается, что пожар возник в подвале в помещении архива. "В 11:03 пожар площадью 30 м кв локализован", - рассказали в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что под Киевом пылал швейный цех. Спасатели тушили пожар пять часов.

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