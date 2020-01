В США вручили престижную музыкальную премию Grammy. Триумфатором стала 18-летняя американская исполнительница Билли Айли. Она забрала пять статуэток, из них четыре - в основных номинациях. Также одна из наград досталась украинской пианистке Надежде Шпаченко. Рассказываем краткие итоги Grammy-2020, а также, чем так популярна Билли Айлиш.

Список лауреатов в главных номинациях

Запись года - Билли Айлиш

Альбом года - Билли Айлиш (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?)

Песня года - Билли Айлиш (Bad Guy)

Лучший новый артист - Билли Айлиш

Лучший продакшн - Билли Айлиш

Лучшая рок-композиция - Гари Кларк младший (This Land)

Лучший рок-альбом - Cage The Elephant (Social Cues)

Лучшее вокальное поп-исполнение - Лиззо (Truth Hurts)

Лучший альтернативный альбом - Vampire Weekend (Father of the Bride)

Лучший R&B-альбом" - Anderson Paak (Ventura)

Лучший рэп-альбом" - Tyler, The Creator (Igor)

Лучшая рэп-песня - A Lot (21 Savage)

Лучшее музыкальное видео - Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус (Old Town Road"

Лучший электронный альбом - The Chemical Brothers

Лучший сборник классической музыки - Надежда Шпаченко (The Poetry Of Places). Украинка уже более 20 лет живет в США и преподает в Калифорнийском университете.

Надежда Шпаченко

Чем популярна Билли Айлиш

Билли Айлиш всего 18 лет, а популярность она завоевала уже в 14 – после публикации в сети своей дебютной песни Ocean Eyes. Изначально эту песню писал ее старший брат Финнеас для своей группы. Билли выросла в музыкальной семье, с 8 лет пела в детском хоре, а с 11 лет писала песни.

Песня собрала больше миллиона просмотров на YouTube и Spotify и крупные звукозаписывающие лейблы предложили юной певице сотрудничество.

В 2017 года вышел ее первый мини-альбом "Don’t Smile At Me". Он побил рекорд по предзаказам на Apple Music, а песня Bellyache стала новым хитом.

В 2019 году вышел полноценный дебютный альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", который возглавил американский Billboard 200 и британский хит-парад UK Albums Chart.

Особо популярным стал сингл "Bad Guy", который и принес певице Грэмми. Он возглавил Billboard Hot 100, а Билли Айлиш назвали первым музыкантом, рожденным в XXI веке, которому удалось горячую сотню Billboard.

Клип Bad Guy набрал уже 11 миллионов просмотров на YouTube и продолжает собирать.

Музыкальный стиль Билли Айлиш называют dark pop. В ее клипах много готических образов, кровь, слезы, тьма и много боли. Сама певица говорит, что не все ситуации, о которых она поет, произошли в реальности, и они с братом выдумали сюжеты. Однако, по ее словам, она представляет целое поколение, которое недооценивают и к которому не прислушиваются.

Певица привлекает внимание своим необычным имиджем - то синими, то зелеными волосами. мешковатой одеждой, скрывающей фигуру.

Известно, что Билли Айлиш страдает синдромом Туретта – это расстройство ЦНС, которое сопровождается множественными двигательными тиками. Он был диагностирован в раннем возрасте, но певица рассказал об этом только недавно.