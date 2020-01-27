В США вручили престижную музыкальную премию Grammy. Триумфатором стала 18-летняя американская исполнительница Билли Айли. Она забрала пять статуэток, из них четыре - в основных номинациях. Также одна из наград досталась украинской пианистке Надежде Шпаченко. Рассказываем краткие итоги Grammy-2020, а также, чем так популярна Билли Айлиш.
Список лауреатов в главных номинациях
Запись года - Билли Айлиш
Альбом года - Билли Айлиш (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?)
Песня года - Билли Айлиш (Bad Guy)
Лучший новый артист - Билли Айлиш
Лучший продакшн - Билли Айлиш
Лучшая рок-композиция - Гари Кларк младший (This Land)
Лучший рок-альбом - Cage The Elephant (Social Cues)
Лучшее вокальное поп-исполнение - Лиззо (Truth Hurts)
Лучший альтернативный альбом - Vampire Weekend (Father of the Bride)
Лучший R&B-альбом" - Anderson Paak (Ventura)
Лучший рэп-альбом" - Tyler, The Creator (Igor)
Лучшая рэп-песня - A Lot (21 Savage)
Лучшее музыкальное видео - Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус (Old Town Road"
Лучший электронный альбом - The Chemical Brothers
Лучший сборник классической музыки - Надежда Шпаченко (The Poetry Of Places). Украинка уже более 20 лет живет в США и преподает в Калифорнийском университете.
Надежда Шпаченко
Чем популярна Билли Айлиш
Билли Айлиш всего 18 лет, а популярность она завоевала уже в 14 – после публикации в сети своей дебютной песни Ocean Eyes. Изначально эту песню писал ее старший брат Финнеас для своей группы. Билли выросла в музыкальной семье, с 8 лет пела в детском хоре, а с 11 лет писала песни.
Песня собрала больше миллиона просмотров на YouTube и Spotify и крупные звукозаписывающие лейблы предложили юной певице сотрудничество.
В 2017 года вышел ее первый мини-альбом "Don’t Smile At Me". Он побил рекорд по предзаказам на Apple Music, а песня Bellyache стала новым хитом.
В 2019 году вышел полноценный дебютный альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", который возглавил американский Billboard 200 и британский хит-парад UK Albums Chart.
Особо популярным стал сингл "Bad Guy", который и принес певице Грэмми. Он возглавил Billboard Hot 100, а Билли Айлиш назвали первым музыкантом, рожденным в XXI веке, которому удалось горячую сотню Billboard.
Клип Bad Guy набрал уже 11 миллионов просмотров на YouTube и продолжает собирать.
Музыкальный стиль Билли Айлиш называют dark pop. В ее клипах много готических образов, кровь, слезы, тьма и много боли. Сама певица говорит, что не все ситуации, о которых она поет, произошли в реальности, и они с братом выдумали сюжеты. Однако, по ее словам, она представляет целое поколение, которое недооценивают и к которому не прислушиваются.
Певица привлекает внимание своим необычным имиджем - то синими, то зелеными волосами. мешковатой одеждой, скрывающей фигуру.
Известно, что Билли Айлиш страдает синдромом Туретта – это расстройство ЦНС, которое сопровождается множественными двигательными тиками. Он был диагностирован в раннем возрасте, но певица рассказал об этом только недавно.