Баскетбольный клуб "Днепр" поздравил сына бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского - Григория Коломоского с его 21-летием.

Поздравление в адрес Гриши Коломоского опубликовано на странице БК "Днепр" в Facebook. "Сегодня день рождения у защитника нашего клуба Гриши Коломойского! Поздравляем и желаем крепкого здоровья и побед! С днем рождения, Гриша!", - говорится в поздравительном посте.

Известно, что в Коломойский-джуниор играет под номером 45.

Фото: facebook.com/bc.dnipro

Ранее "Страна" писала о том, что сын олигарха Коломойского переехал в Украину из Израиля в сентябре. Он участвовал в неофициальной игре баскетбольного клуба "Днепр" с литовским "Невежис". За границей его называли Грегори. Он играл в израильском клубе "Маккаби Ришон ле-Цион". А до этого в Америке он выступал под третьим номером Cleveland State Vikings (баскетбольная команда Университета штата Кливленд, США). Он учился в этом университете на специальности "Спортивный менеджмент".