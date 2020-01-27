Государственный Приватбанк обратился в полицию Днепра из-за пикета, который проходит под зданием главного офиса учреждения. Митингующие перекрыли улицу, где находится здание, при помощи подручных средств.

утверждает, что из-за действий людей невозможной стала даже работа инкассаторских машин, а также бригад аварийной и скорой помощи.

"Приватбанк расценивает данный инцидент как попытку давления на банк, что с начала года стало преднамеренной тактикой участников так называемого "мирного протеста "работников" НЗФ", - говорится в сообщении банка, которое есть в распоряжении "Страны".

"Приватбанк требует от правоохранителей и городских властей обеспечить соблюдение законности и правопорядка при проведении пикетов НЗФ.

27 января утром пикетчики незаконно и в вызывающей форме перекрыли с помощью подручных средств все подъезды к центральному офису, что делает невозможным работу инкассаторских служб, а также работу аварийных бригад и скорой помощи.

Приватбанк расценивает данный инцидент как попытку давления на банк, с начала года стало нарочитой тактикой участников так называемого мирного протеста "работников" НЗФ", - говорится в заявлении госбанка.

Напомним, с сентября 2019 якобы представители "Никопольского завода ферросплавов" проводят пикетирование зданий главного офиса ПриватБанка в Днепре и Киеве, а с начала нового года расшили деятельность на несколько новых локаций крупнейших отделений банка в центральных районах Днепра.

Напмним, Госкомпания "Нафтогаз Украины" назначила гендиректором АО "Укртрансгаза" Сергея Алексеенко, который руководил компанией в качестве временного исполняющего обязанности главы с марта 2019 года. Согласно приказу Министерства финансов Украины, Алексеенко по совместительству является членом наблюдательного совета ПриватБанка (Киев).

Как собщала "Страна", бывшего совладельца "Приватбанка" олигарха Игоря Коломойского лишат права голоса, как акционера, если суд постановит вернуть ему акции "Привата".