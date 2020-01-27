Власти Китая выделили 60,33 млрд юаней (8,74 млрд долларов) на сдерживание распространения нового коронавируса пневмонии.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на китайский Минфин.

Как сообщается, средства на сдерживание вируса выделили Министерство финансов и Национальная комиссия здравоохранения Китая.

Напомним, что по состоянию на утро понедельника, 27 января, в Китае зарегистрирован 81 человек, который погиб от нового коронавируса пневмонии.

Количество подтвержденных случаев заражения в Китае возросло до 2744 человек. Около половины из них находятся в провинции Хубэй, столицей которой является город Ухань.

Ранее мы писали о том, как в Украине готовятся к отражению вируса из Китая, который убил десятки человек.

Также сообщалось, что Уханьский короновирус бьет по мировой экономике.