В Украине планируют внедрить институт уголовных проступков. Нововведения собираются ввести в ближайшие два месяца.

Об этом сообщил глава Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский в интервью РБК-Украина.

По словам Монастырского, ярких реформаторских моментов в МВД не произошло. Не решен ключевой вопрос подготовки полицейских.

"Новое качество полицейских не создается из набора правильных парней, нужна подготовка и переподготовка. Абсолютно очевидно, что существующая система с этим не справляется. По уголовному блоку есть вопрос универсализации полицейского", - рассказал он.

Также Монастырский добавил, что через пару месяцев в Украине будет внедряться институт уголовных проступков.

"Там появится такая позиция как "дознаватель". Он должен быть отдельным лицом или можно, чтобы функции дознавателя выполнял участковый, патрульный или полицейский офицер общины? Мы пока не получили ответ на этот вопрос. До лета это понимание должно быть. Мое мнение, что должна произойти универсализация полицейского. Мы недостаточно богатое государство, чтобы разные люди выполняли небольшие участки работы, но на одной территории. На уровне села и района эта модель может работать, но на уровне города нужно разделить эти функции", - акцентировал Монастырский.

Ранее стало известно, что законопроект о реформе СБУ попадет в Раду к началу марта.

Как сообщала "Страна", Украина планирует присоединится к Римскому статуту международного уголовного суда.