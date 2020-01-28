28 января отмечают именины в честь великомученицы Елены. Сегодня день ангела у обладательниц этого популярного и любимого многими имени. Собрали информацию о его значении, а также открытки, картинки и поздравления.

Значение имени и характер

С греческого имя Елена переводится, как "светлая", "сияющая". По одной из версий, это имя производное от бога Солнца и огня Гелиоса. По другой - оно имеет отношение к самоназванию греков - эллины, то есть может переводиться, как "гречанка".

Елена - популярное с древности имя. В греческих мифах из-за Елены Прекрасной разгорелась война с Троей. Героиней древнерусских сказок была Елена Прекрасная или Елена Премудрая.

Гороскопы имен приписывают Еленам сострадание, природное обаяние, остроумие, искренность, мягкость. При этом они могут за себя постоять. Елены не любят, когда их обманывают, плохо переносят критику и подвержены приступам лени.

Известные Елены

Немало известных современных украинок носят это имя - первая леди Елена Зеленская, актриса "Квартала 95" Елена Кравец, юрист и экс-министр юстиции Елена Лукаш.

Много Елен в спорте - биатлонистка Елена Пидгрушная, чемпионка по стрельбе Елена Костевич, велосипедистка Елена Старикова.

Кому посвящены именины сегодня

Именины 28 января церковь отмечает в честь великомученицы Елены - одной из покровительниц обладательниц этого имени. В году 10 дней, на которые выпадают именины, все в честь разных Елен. Считается, что отмечать нужно не все даты подряд, а только те, которые ближе к дате рождения. Так можно определить свою святую покровительницу.

Великомученица Елена, которую вспоминают 28 января, относится к тысячам подвижников, сведения о которых полностью потерялись в веках, уцелело только ее имя в календарях. Известно, что ее отец Алфей был апостолом от семидесяти (ученики, которых Христос набрал в последний год земной жизни) и погиб за веру.

Открытки и поздравления с днем ангела Елены

Леночка, поздравляю с днем ангела, пусть он тебя хранит и помогает в жизни. С именинами!

С днем Елены поздравляю, пусть прекрасным будет день.

Счастья и любви желаю, крепко-крепко обнимаю.

Ты лучик света, который всегда согреет,

Наш солнечный зайчик, несущий радость людям.

Прими поздравления наши скорее -

С днем ангела, Леночка, мы тебя любим.

С днем ангела! Желаю долгих, счастливых и радостных дней в окружении тех, кто тебя любит.

Пусть ангел тебя хранит сегодня и всегда

Пусть дом твой обходят несчастья, не пристает беда.