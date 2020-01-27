В понедельник, 27 января, в Киеве по адресу Ивана Франка, 19 загорелось здание Министерства культуры. Пожарные эвакуируют людей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева в Facebook.

Как отмечается, вызов на линию 101 поступил в 10:14. Сообщили о коротком замыкании.

Сообщается, что пожар возник в подвале в помещении архива. На данный момент пожар уже локализован, слава Богу жертв нет.

"Из-за сильного задымления проводится эвакуация людей. В ходе разведки спасены 2 человека с третьего этажа с помощью автолестницы. В 11:03 пожар площадью 30 м кв. был локализован", - говорится в сообщении ГСЧС.

Для ликвидации пожара задействовано 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве и 41 человек личного состава. Окончательная ликвидация очагов пожара продолжается.

Скриншоты и фото: Facebook/Головне управління ДСНС України у м.Києві

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Обновлено. Спустя час стало известно, что пожар в здании Министерства культуры ликвидирован. Пожарные спасли четырех человек.

Ранее сообщалось, что под Киевом пылал швейный цех. Спасатели тушили пожар пять часов.

Также мы писали, что в Киеве горящий мусоровоз не стал дожидаться пожарных и сам приехал к спасателям.