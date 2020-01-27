Иранские военные формирования, которые подчиняются аятолле Али Хаменеи, три дня скрывали правду о сбитом украинском Boeing от президента страны Хасана Рухани. Первым, кто узнал правду, был глава ВКС КСИР Амир Али Хаджизаде.

Как сообщает The New York Times, именно он сообщил другим высокопоставленным чиновникам о трагедии.

"Я позвонил чиновникам и сказал им, что это произошло, и вполне возможно, мы сбили самолет", - утверждал он по телевидению.

При этом Роухани несколько раз пытался дозвониться до военных, но они не отвечали.

Напомним, утром 8 января в Иране Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который летел в Киев из столицы Ирана, Тегерана разбился. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Украины. Все находившиеся на борту 167 пассажиров и 9 членов экипажа. В самолете находились 11 украинцев. Большинство пассажиров - выходцы из Ирана.

А уже утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский лайнер. Утверждается, что самолет был принят за враждебную цель после того, как лайнер повернул в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции (в то же время в МАУ опровергают, что самолет отклонился от курса). Позже президент страны Хасан Роухани заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат компенсацию.

Также "Страна" писала, что жителя Ирана, по вине которого произошло крушение самолета "Международных авиалиний Украины", отправили в тюрьму.