Законопроект о реформе Службы безопасности Украины будет представлен в Верховной Раде не позднее февраля-марта.

Об этом заявил глава Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Рады Денис Монастырский в интервью РБК-Украина.

Монастырский отметил, что даже через полгода после смены власти в парламенте нет законопроекта о реформе СБУ от президента. "Этот факт говорит, что общая концепция еще не найдена", - считает он.

По его словам, всего есть около девяти законопроектов. "Ведутся дискуссии, в том числе в Комитете по нацбезопасности, о том, каким должен быть концепт. Да, он отличается от виденья Службы безопасности Украины", - заявил он.

Монастырский считает, что сейчас найдена точка компромисса, будут искать консенсус и к концу февраля он будет найден. "Еще две-три недели понадобится, чтобы корректно прописать (положения - Ред.) в тело закона. Потому я ожидаю проект не позднее февраля-марта", - добавил он.

О главе СБУ Иване Баканове Монастырский отзывается как об успешном руководителе. "Ни один глава СБУ до сих пор не был контактным человеком. Многие из них становятся яркими политиками, которые сегодня находятся в парламенте или постоянно присутствуют в орбите власти. Глава СБУ, находясь в этом статусе, никогда не был контактным человеком и это абсолютно нормально. Говоря про Ивана Баканова я понимаю, что это человек из совершенно другой среды, который возглавил огромную махину. Были сомнения, способен ли он вообще управиться с этой системой. Я считаю, что он с этой задачей однозначно справился", - сказал Монастырский.

Ранее Баканов сообщил, чем займется СБУ после реформирования ведомства.

Как сообщала "Страна", в ноябре прошлого года Баканов обвинил сотрудников СБУ в саботаже его приказов.