Глава МВД Арсен Аваков по-прежнему находится на так называемом "испытательном сроке" у нынешней власти. Расследование таких резонансных дел, как убийство Шеремета и Окуевой, должны стать определяющими для карьеры министра.

Об этом сообщил глава Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский в интервью РБК-Украина. По его словам, испытательный срок Авакова не закончен, к его работе очень пристальное внимание.

"Эти кейсы (расследование убийств Шеремета и Окуевой - Ред.) вызывают больше всего вопросов по поводу того были ли они успешны. Одно дело показать слайды. Но куда сейчас пошла линия, показанная в презентации, где она через неделю, через две, через месяц?

И я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах – это возможно будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет. Это дело однозначно станет Рубиконом", - сказал Монастырский.

Он так же считает, что Аваков по состоянию на сегодня не консультирует президента Владимира Зеленского в вопросах законодательных инициатив.

"Он (Аваков - Ред.), безусловно, рефлексирует на президентские инициативы. И это, наверное, нормально для руководителя самого большого министерства в стране. Но, наверное, правильно будет сказать, что он не является на сегодня "застрельщиком" этих идей", - уточнил Монастырский.

Как сообщала "Страна", подозреваемой по делу Шеремета Яне Дугарь заменили круглосуточный домашний арест ночным, а музыканта Антоненко оставили под стражей до 8 февраля.

Ранее суд арестовал подозреваемого в убийстве Окуевой на два месяца.