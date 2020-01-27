Украина планирует присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда, однако в ратификации статута сроки не определены.

Об этом сообщил глава Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский в интервью РБК-Украина.

По словам Монастырского, пока что конкретных сроков нет. "Украина собирается присоединяться к Римскому статуту. Но слово "собирается" означает Present Continious (настоящее длительное время, - Ред.). На этом я пока что поставлю точку с запятой. В ратификации Римского статута есть множество вопросов по последствиям. По ним ведется очень острая дискуссия, в контексте существования у нас добровольческих батальонов, дальнейшей судьбы ребят, которые воевали в первые месяцы активной фазы. Здесь очень много вопросов", - рассказал Денис Монастырский.

Монастырский также ответил на вопрос о том, насколько Украина вправе обращаться в Международный уголовный суд по преступлениям Российской Федерации, если сама не является частью этого правового поля. По словам Монастырского процесс идет и определенный успех в этом вопросе уже достигнут.

"Здесь я с вами согласен и не согласен одновременно. Тут присутствуют риски, которые всегда нужно взвешивать. Я считаю, что это слишком серьезный вопрос, потому мы не могли решить его в сентябре. Но я думаю, что 2020 год должен стать годом, когда мы все-таки определимся: мы "да" или мы "нет", - акцентировал он.

Напомним, что Международный уголовный суд Гааги (МУС) решил, что ситуация в Крыму может быть расследована по нормам Римского статута, поскольку равнозначна международному вооруженному конфликту.

Как сообщала "Страна", Гаагский трибунал констатирует военные преступления на Донбассе, совершаемые обеими сторонами конфликта. Прокуратура Международного уголовного суда в Гааге выявила более 800 нарушений правил и законов войны в ходе событий 2014-2016 годов в Украине, на Донбассе и в Крыму.

Также стало известно, что в ноябре 2016 года комитет ООН по социальным и гуманитарным вопросам с подачи Украины принял резолюцию по нарушениям прав крымско-татарского народа и других национальных меньшинств в Крыму.