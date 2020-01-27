Китай увеличил производство вооружений и обогнал Россию по общему объему, став второй после Соединенных Штатов страной.

Ранее эксперты Стокгольмского института исследования проблем мира не включали страну в рейтинг, поскольку было трудно оценить ее потенциал.

Как говорится на сайте учреждения, ситуация изменилась после того, как на биржу вышли крупные китайские компании, которые начали публиковать отчетность.

Уточняется, что в 2017 году в рейтинг топ-20 производителей входили 11 американских, 6 европейских и 3 российских компании. Если бы рейтинг составлялся сейчас, то все четыре компании Китая, которые вышли на рынок, попали бы в первую десятку рейтинга.

Также в SIPRI считают, что китайские компании могут занижать свои показатели намеренно.

Напомним, Служба безопасности Украины нашла тайник со взрывчаткой на территории военного полигона, расположенного в Олешковском районе Херсонской области. В схроне находилось по пять килограммов пластида и тротила.

Ранее "Страна" сообщала, что киевлянин случайно нашел боевой схрон на Трухановом острове с оружием и тротилом.