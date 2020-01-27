Президент Украины Владимир Зеленский готовится внести на рассмотрение Верховной Рады новый законопроект о создании Бюро финансовых расследований вместо того, который депутаты отклонили 17 января.

Президент подаст законопроект 4 или 5 февраля. Об этом рассказал глава правоохранительного комитета Верховной Рады Денис Монастырский в интервью "РБК-Украина".

По словам Монастырского, Бюро финансовых расследований станет вровень с ГБР и НАБУ. "Тут возникнет вопрос, должен ли президент назначать его руководителя и как. Сейчас идет поиск конституционной модели. Может быть так: президент назначает при согласовании с Верховной Радой или Рада по представлению президента. В ближайшие месяцы мы увидим конкретное предложение, но это уже вопрос к конституционалистам", - рассказал Денис Монастырский.

Напомним, Рада проголосовала за создане Бюро финансовых расследований осенью прошлого года. Однако финансовый комитет Верховной Рады рекомендовал не принимать законопроект о БФР. Решение было принято в связи с тем, что президент хотел подчинить новый орган себе, а не Министерству финансов, как раньше было прописано в проекте.

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, чем будет заниматься Бюро финансовых расследований.