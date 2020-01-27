Украина обсуждает с немецкой компанией Deutsche Bahn вопросы оперативного управления "Укрзализныцей", соглашение о сотрудничестве планируют подписать 5 февраля.

Об этом сообщает советник премьер-министра Юрий Голик на своей странице в Facebook.

"В начале февраля 2020 года член Правления DB по инфраструктуре г-н Рональд Пофалла и представители правительства Украины подпишут Соглашение о стратегическом партнерстве. Обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, в том числе вопросы оперативного управления компанией", - написал Голик.

На сайте компании Deutsche Bahn сообщается, что 22 января между Deutsche Bahn и "Укрзализныцею" был подписан меморандум о сотрудничестве. Немецкая сторона в течение 10 лет будет оказывать консультационные услуги по вопросам реформирования украинской железной дороги.

Фото: Юрий Голик/facebook.com

Как сообщала "Страна", на Всемирном экономическом форуме в Давосе премьер-министр Украины Гончарук заявил, что железную дорогу отдадут в управление немецкой компании "Deutsche Bahn" на десять лет.

"Страна" узнала, что в случае подписания договора о сотрудничестве вырастет цена на билеты и появятся частные поезда.