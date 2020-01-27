В Киеве прохожий обнаружил взрывчатку в пакете и вызвал специалистов-взрывотехников. Чтобы избежать самопроизвольной детонации устройства, подозрительный предмет обезвредили на месте.

Бомбу на улице генерала Алмазова, 6, 25 января обнаружил случайный прохожий. Об этом сообщает "Информатор".

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что на парапете лежит подозрительный плоский предмет. Он был перемотан армированным скотчем и из него торчали провода. В срочном порядке на место направили необходимые службы. При осмотре предмета взрывотехники приняли решение обезвредить его на месте, так как могла произойти детонация самодельного устройства. Для этого правоохранители осуществили контролируемый подрыв.

Пока работали специалисты патрульные перекрывали движение автомобилей. Специалисты устанавливают, как взрывчатка оказалась в центре столицы.

Как сообщала "Страна", станцию метро Крещатик закрывали второй раз за сутки 25 января из-за сообщения о минировании. Всего перекрывали пять станций метро в центре города.

Напомним, ранее суд отправил минера моста Метро в Киеве в психиатрическую лечебницу.