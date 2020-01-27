В Гонконге в ночь на понедельник, 27 января, в одной из больниц сработало самодельное взрывное устройство. Медицинский персонал эвакуировал примерно 20 пациентов, а информация о пострадавших не подтвердилась.

Как сообщает South China Morning Post, сотрудники больницы услышали громкие хлопки в туалете.

На место ЧП прибыл отряд правоохранителей. Удалось выяснить, что взорвалась стеклянная бутылка, внутри которой были гайки, самодельная бомба была снабжена электрореле. Сейчас все пациенты и персонал вернулись к работе в штатном режиме.

Напомним, четыре человека погибли и еще пять получили ранения в субботу, 26 января, в результате взрыва в мотеле на востоке Южной Кореи, в прибрежном городе Донхэ.

Ранее в этом месяце мы сообщали о том, что в сельском клубе в Тернополе из-за утечки газа произошел пожар. Восемь детей получили ожоги и были госпитализированы.