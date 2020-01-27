В воскресенье всемирно известный баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. "Страна" собрала все, что об этом известно.

Катастрофа

Вертолет "Cикорский S-76", в котором находился Брайант, разбился в городе Калабасас в штате Калифорния. Он вылетел из округа Ориндж в Калифорнии и направлялся в город Таузанд-Окс. Всего на борту было девять человек, они также найдены мертвыми.

В числе погибших - 13-летняя дочь Брайанта Джинна, она была спортсменкой в детской команде. Тренеры команды рассказывают, что Джиджи (так девочку ласково называли дома) подавала большие надежды.

Все пассажиры летели на стадион на тренировку. Брайант регулярно пользовался этим видом транспорта для того, чтобы добраться до стадиона Лейкерс.

Коби Брайант с дочерью Джинной. Фото: соцсети

Перед тем, как упасть на землю, вертолет загорелся. Причина крушения расследуется.

Фото: TMZ

По данным радара, вертолет сделал десять кругов над городом Глендейл за 15 минут, после чего врезался в склон горы в Калабасасе, примерно в 30 километрах от центра Лос-Анджелеса.

Очевидцы рассказали, что за несколько минут до крушения слышали, как у пролетавшего вертолета заглох двигатель. Также одной из возможных причин крушения называют плохую видимость – в районе Калифорнии был сильный туман.

Фото: Twitter/ LASD Lost Hills Stn.

Реакция в мире

Президент США Дональд Трамп на своей странице выразил официальные соболезнования по поводу этой трагедии.

"Великий баскетболист Коби Брайант и три других человека погибли в результате крушения вертолета в Калифорнии. Коби Брайант, несмотря на то, что был одним из действительно великих баскетболистов всех времен, только начинал в жизни. Он очень любил свою семью и имел такую сильную страсть к будущему. Потеря для его прекрасной дочери Джанны делает этот момент еще более разрушительным...

Мелания и я посылаем наши самые теплые соболезнования Ванессе (жена Коби Брайанта - Ред.) и замечательной семье Брайанта. Да пребудет с вами Бог!", - написал Трамп в своем Twitter.

Экс-президент США Барак Обама написал в Твиттер: "Коби был легендой на поле и только начинал в том, что могло быть столь же значимым вторым актом. Потеря Джанны является еще более душераздирающей для нас как родителей. Мишель и я посылаем любовь и молитвы Ванессе и всей семье Брайанта в немыслимый день".

Экс-коллега Брайанта Шакил О'Нил также выразил свои соболезнования: "Коби был гораздо больше, чем спортсмен, он был семьянином. Это то, в чем нас было больше всего общего. Я обнимаю его детей, как будто они мои, и он обнимает моих детей, как они были его. Его малышка Джиджи родилась в тот же день, что и моя младшая дочь Меара".

В Лос-Анджелесе перед стадионом "Стэплз", где выступает команда "Лэйкерс", люди создали мемориал Коби Брайанту.

А во время вручения премии Грэмми, которая прошла вчера, в память о Брайанте вывесили на всеобшее обозрение его форменные майки.

Что известно о Коби Брайанте

Брайант считается одним из самых лучших баскетболистов всех времен. Коби в течение двух десятилетий играл в Национальной баскетбольной ассоциации за "Лос-Анджелес Лейкерс", выиграл пять чемпионатов и провел 18 Матчей всех звезд, прежде чем уйти по завершении сезона 2016 года.

Он начал играть в баскетбол в возрасте 3 лет, его любимым клубом были "Лейкерс". В детстве, когда семья жила в Европе, он также увлекался футболом и признавался, что если бы не переехал в Штаты, то мог бы стать футболистом. Отец Коби - Джо Брайант - также в прошлом игрок в баскетбол, в настоящее время работает тренером.

В подростковом возрасте Брайант был признан лучшим игроком страны среди школьников. В НБА его выбрали как перспективного игрока в 1996 году, когда он еще учился в старших классах школы, и это был первый такой случай (обычно НБА драфтует игроков из числа выпускников колледжей). Он сначала был выбран клубом "Шарлотт Хорнетс", но по договоренности его сразу отдали в "Лос-Анджелес Лейкерс".

Оказавшись в "Лейкерс" в дуэте вместе с Шакилом О’Нилом, Брайант завоевал подряд три титула чемпиона НБА (2000, 2001, 2002). После этого между двумя игроками началась вражда, которая длилась, пока О’Нил не перешел в другой клуб. После этого Брайант стал главной звездой "Лейкерс". Помимо других достижений, он был признан самым результативным игроком "Лейкерс" в истории. Он также стал единственным игроком НБА, получившим четыре награды MVP ("самый ценный игрок") матча всех звезд.

Даже в последнем своем матче в карьере игрок не обошелся без рекордов: он стал самым возрастным игроком, которому покорилась отметка в 60 баллов, и первым в истории лиги, кому удалось набрать столько очков в прощальном матче.

У Брайанта четверо детей - Джинна (которая также погибла в крушении), Наталья, Бьянка и Капри. Последняя родилась в июне 2019 года.

Коби Брайант с семьей. Фото: соцсети

C женой Ванессой Коби познакомился, когда ему был 21 год, ей тогда было 19. Ванесса Брайант, урожденная Лейн, была танцовщицей, на момент знакомства она снималась в подтанцовке музыкального клипа, а Коби в той же студии занимался записью своего музыкального альбома. Они сразу начали встречаться и обручились спустя всего шесть месяцев в мае 2000 года. По словам двоюродной сестры Ванессы Лайлы Лэйн, брачного соглашения не было. Ванесса сказала, что Брайант "слишком сильно ее любил", чтобы думать о вероятном разделе имущества.

Поговаривали, что родители Коби не одобряли столь раннюю женитьбу сына, да еще и не на афроамериканке (Ванесса мексиканского происхождения), однако отчуждение пропало после рождения у пары первой дочери. После первого ребенка у Ванессы Брайант случился выкидыш, но позже она родила еще трех дочек.

В 2011 году Ванесса подавала на развод, сославшись на "непримиримые разногласия", но позже Брайант и его жена объявили через социальные сети, что отменили развод.