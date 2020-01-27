Число погибших от нового вируса в Китае составило уже восемь десятков человек. В Украине этой болезни пока официально не выявлено. Тем не менее, меры к ее предупреждению принимаются.

Во-первых, проверяются все рейсы из Китая. Также власти говорят, что готовы к диагностике коронавируса и даже к его лечению. Правда, у рядовых врачей-инфекционистов это уже вызвало сомнения.

"Страна" разбиралась, как в Украине готовятся к отражению вируса из Китая. И что сейчас происходит в эпицентре эпидемии.

Совещание у Зеленского

В Украине свои меры борьбы с коронавирусом. Которого, к слову, в стране пока не обнаружили, но уже изучают. Об этом глава Минздрава Зоряна Скалецкая доложила президенту Владимиру Зеленскому.

Чиновники вчера провели совещание по распространению опасной заразы. На нем руководитель МОЗ опровергла, что в Украине выявлены случаи заболевания коронавирусом, о которых сообщалось ранее. Все они, со слов Скалецкой, оказались обычным гриппом.

Она также заверила, что диагностировать и лечить коронавирус в Украине могут.

"Сегодня для всех очевидны процедуры в случае выявления, необходимости лечения и диагностики. Есть готовность в лабораториях и по тест-системам для выявления и исключения подозрительных случаев", - заявила Зоряна Скалецкая.

Правда, рядовые украинские врачи сомневаются в способности МОЗ выявлять коронавирус. "Про грипп хоть бы правду сказали. Какой там коронавирус?", - удивляется доктор Инна Березюк.

Звучат и другие саркастические комментарии от врачей-инфекционистов, которые обсуждают совещание у президента в Facebook.

Но вернемся к совещанию у Зеленского. Зам Скалецкой Виктор Ляшко добавил, что ведется работа с пограничниками - их учат выявлять подозрительные случаи. Зеленский же упрекнул представителей МОЗ, что они мало сообщают обществу о состоянии дел с болезнью.

Отчасти это правда: украинский Минздрав начал комментировать этот вопрос только после того, как о ситуации начали трубить мировые и украинские СМИ.

О том, что Минздрав крайне скупо дает информацию о противодействии коронавирусу, пишет и журналистка Оксана Богданова.

"Коронавирус и Украина. Судя по неспешности правительства и МОЗ, эти паникеры из ВООЗ просто сгущают краски. Потому как у нас в этом плане невозмутимость и болото.

Сайт МОЗ, релиз за сегодня (там вообще информацией по этому поводу не балуют).

В субботу вечером нам сообщают, что днем раньше в Кабмине прошло совещание и был создан штаб (чем мне полезна эта информация не знаю). На заседании был утвержден "четкий план мероприятий" и взаимодействия между органами власти (подробностей ни на сайте ведомств, ни МОЗа об этом плане нет). Далее цитата министра, которая заявила, что наша цель не пропустить в страну вирус (напрашивается шутка про коня и избу, но воздержусь).

Из конкретного в этом релизе информация, что с воскресенья (мы ж не спешим) в Борисполе будет введен тепловой скриниг рейсов из Китая (А ОСТАЛЬНЫЕ?!).

И в конце фраза: хотите больше подробностей - вот вам три ссылки. Первая на сайт ВООЗа, где вся информация на английском языке (все ж поймут). Вторая ссылка непонятно на что, потому что битая и ведет в никуда. Третья - на центр общественного здоровья МОЗ. Там есть полезная информация – например, обновленные советы ВООЗ (переведенные на украинский), среди которых и проводить информационные кампании по профилактике ОРВИ.

И все. На остальных сайтах, чьи представители входят в штаб информации нет. Нет его и на региональных сайтах.

Так вот, дорогие министры (судя по вашим премиям, вы совсем не дешевые), вы можете принять 200 законов по дезинформации, рассказывать, что вокруг одни враги, объединять и делить министерства, но научитесь наконец-то элементарному - ИНФОРМИРОВАТЬ".

Что происходит в украинских аэропортах

В субботу власти заявили, что будут проверять температуру пассажиров, которые прибывают в Украину прямыми авиарейсами из Китая.

Пограничникам уже вручили инфракрасные термометры. Также они должны будут визуально определять, кто может быть нездоров, и отправлять таких гостей страны к медикам.

Проверки пассажиров уже начались. Опубликовано видео, что ее проводят прямо в самолете из китайского города Санья, который приземлился в Борисполе.

Темпрературу меряют также у животных.

Правда, в соседних странах пассажиропоток отслеживают куда более прогрессивным способом - тепловизорами. Так, например, происходит даже в провинцальных аэропортах России.

В Украине назвали применение термометров архаичным. Поскольку это позволяет измерять температуру ограниченному числу людей - ведь измеряют вручную.

"В Украине есть все необходимое, чтоб установить тепловизоры на выходах из аэропортов и вокзалов. Интеллектуальный алгоритм визуального распознавания может спокойно фиксировать патологические паттерны 24/7.

Ручные скрининги температуры - это архаичный и неэффективный подход", - считает медицинский эксперт Евгений Найштетик, работавший советником главы МОЗ.

Минздрав также дал несколько довольно консервативных советов, как не заболеть коронавирусом. Они сводятся к частому мытью рук, избеганию людей с признаками ОРВИ и обращению к врачам при недомогании.

Что происходит в Китае

К утру 27 января число погибших в Китае превысило 80 человек. Общее число заразившихся приближается к двум тысячам. Больше всего пострадавших в провинции Хубэй и ее административном центре Ухани. Там погибли 76 человек. В Пекине выявили 68 инфицированных.

На борьбу с коронавирусом нового типа в Китае уже выделили 300 млн юаней ($43,5 млн). За эти деньги, в том числе, будут построены две больницы для инфицированных пневмонией.

Министр здравоохранения Китая Ма Сяовэй на встрече с журналистами сообщил, что "способность вируса распространяться становится в некоем роде более сильной". Его инкубационный период составляет от одного дня до двух недель и в отличие от атипичной пневмонии, от которой умерли 775 человек в 2002–2003 годах, новый коронавирус способен передаваться от человека к человеку до появления видимых симптомов.

В Китае продолжают расширять меры по предотвращению распространения вируса. В 25 провинциях объявили наивысший уровень ЧС. Остается закрытым Ухань, с птичьего рынка в котором и началась вспышка. Губернатор провинции Хубэй Ван Сяодун, столицей которой является Ухань, пожаловался на нехватку медицинских принадлежностей и сообщил, что винит себя за быстрое распространение болезни. А мэр Уханя спрогнозировал, что количество инфицированных вырастет еще на 1000 человек.

В Китае объявлен общенациональный запрет на продажу дичи на рынках, в ресторанах и в интернете (крокодилы, змеи и другие животные продаются для употребления в пищу на такой крупной интернет-площадке как Taobao).

На высшем уровне в Китае была создана спецгруппа по борьбе с эпидемией. "Руководящие отряды" оправятся в наиболее пострадавшие от эпидемии провинции. А глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил вчера, что направляется в КНР в связи со вспышкой.

Компания Alibaba запустила сервис бесплатных врачебных консультаций, которые проводят несколько сотен врачей из разных регионов страны. Кроме этого, в мобильном приложении пользователи могут отслеживать в реальном времени последние официальные данные.

Что происходит в мире

Заражение зафиксировано и за пределами Китая - более чем в десяти странах. Среди них США, Франция, Австралия, Южная Корея, Вьетнам, Япония. При этом смертельных случаев за пределами КНР не зафиксировано.

Начали закрывать границы с Китаем. В Гонконге запретили въезд в город всем жителям провинции Хубэй. Тайвань также закрыл въезд за исключением особых случаев и въезжающих по работе бизнесменов (по состоянию на утро 27 января там подтвердили 4 случая заражения). На границе с Китаем и Казахстаном прекращена работа части пограничных пунктов.

Закрыла границу Монголия. Из-за угрозы распространения вируса там закрыли школы до 2 марта.

После обнаружения четырех заразившихся (все они были китайскими туристами) в Сингапуре с 29 января у всех пассажиров, прибывающих в аэропорт Чанги, будут измерять температуру. А служащие и студенты, которые вернулись из КНР, должны будут ежедневно измерять температуру тела и сообщать о состоянии здоровья в течение 14 дней.

В Японии собираются внести выявленную в Китае пневмонию нового типа в официальный список инфекционных болезней. Это позволит применять принудительное лечение.

В США, где были подтверждены пять случаев заражения китайским вирусом, сообщили о планах вывезти работников консульства в Ухане.

Основатель Microsoft Билл Гейтс выделил из своего благотворительного фонда $5 млн на борьбу с коронавирусом нового типа в Китае. А Папа Римский Франциск призвал молиться за пострадавших и весь китайский народ.