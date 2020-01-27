На одесского бизнесмена Вадима Альперина снова надели электронный браслет, после того как прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры пообещали возбудить уголовное производство против сотрудников полиции, позволивших подозреваемому снять средство слежения.

О том, что браслет вновь надели на Альперина сообщил его адвокат Андрей Федур на своей странице в Facebook.

"Очевидно, что кто-то из Офиса генерального прокурора Украины, а может и с самого, прочитал мой пост о "браслете". Прошли сутки и опять прибежали к Вадиму Альперину надевать "браслет"... Только что надели", - написал адвокат.

Напомним, Альперина считают организатором коррупционной схемы на таможне. Накануне с него сняли электронный браслет. Как пояснил Федур, средство электронного контроля сняли в связи с окончанием срока действия постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда.

Фото: Андрей Федур/Facebook

Как сообщала "Страна", 28 ноября НАБУ сообщило о подозрении Альперину по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 (создание преступной организации; уклонение от уплаты налогов; злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Затем сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали Альперина, за помощь в поимке которого президент Зеленский обещал "ценный подарок". Впоследствии Альперин вышел из СИЗО под залог в 70 млн гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что суд наложил арест на имущество "крестного отца контрабанды" Альперина.