Адвокат Альперина сообщил, что на его клиента снова надели электронный браслет
На одесского бизнесмена Вадима Альперина снова надели электронный браслет, после того как прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры пообещали возбудить уголовное производство против сотрудников полиции, позволивших подозреваемому снять средство слежения.
О том, что браслет вновь надели на Альперина сообщил его адвокат Андрей Федур на своей странице в Facebook.
"Очевидно, что кто-то из Офиса генерального прокурора Украины, а может и с самого, прочитал мой пост о "браслете". Прошли сутки и опять прибежали к Вадиму Альперину надевать "браслет"... Только что надели", - написал адвокат.
Напомним, Альперина считают организатором коррупционной схемы на таможне. Накануне с него сняли электронный браслет. Как пояснил Федур, средство электронного контроля сняли в связи с окончанием срока действия постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда.
Фото: Андрей Федур/Facebook
Как сообщала "Страна", 28 ноября НАБУ сообщило о подозрении Альперину по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 (создание преступной организации; уклонение от уплаты налогов; злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Затем сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали Альперина, за помощь в поимке которого президент Зеленский обещал "ценный подарок". Впоследствии Альперин вышел из СИЗО под залог в 70 млн гривен.
Ранее "Страна" сообщала, что суд наложил арест на имущество "крестного отца контрабанды" Альперина.