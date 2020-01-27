Статуэтку Грэмми-2020 за лучший альбом классической музыки забрала украинская пианистка Надежда Шпаченко. 62-я церемония вручения одной из главных музыкальных премий мира прошла в Лос-Анджелесе вчера, 26 января.

Об этом сообщает официальный сайт премии.

Украинская пианистка Надежда Шпаченко была номинирована в двух номинациях и забрала статуэтку за "Лучший сборник" в классической музыке (The Poetry Of Places). В пластинку вошли новые сольные произведения, исполненные вместе с пианистом Филармонии Лос-Анджелесa Джоэном Пирсом Мартином и перкуссионистами коллектива Los Angeles Percussion Quartet Ником Терри и Кори Хиллс.

Надежда Шпаченко является профессором музыки в Калифорнийском государственном политехническом университете в Помоне. В США ее знают за филигранное исполнение современной музыки на фортепиано.

Ранее "Страна" публиковала имена номинантов премии Грэмми.

Как сообщала "Страна", главная награда Грэмми за альбом года досталась юной американке Билли Айлиш.