Болтон заявил, что Трамп приостановил военную помощь Украине из-за дела Байдена - NYT
Президент США Дональд Трамп лично объяснял приостановку военной помощи Украине, чтобы заставить Киев начать расследование в отношении Джо Байдена, конкурента нынешнего президента США на будущих выборах.
Об этом экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказывает в рукописи неопубликованной книги воспоминаний, сообщает The New York Times.
"Президент Трамп в августе сказал, что он намерен в дальнейшем замораживать $391 млн военной помощи Украине, пока украинская власть не поможет с расследованием против демократов, включая Байдена", - говорится в будущей книге экс-советника Трампа.
Джон Болтон показал свою рукопись близким соратникам и направил копию в Белый дом для просмотра.
Ранее "Страна" писала, что соратник Джулиани признался, что "жестко давил и угрожал" властям Украины, а Трамп был в курсе событий.
Также мы сообщали, что Рудольф Джулиани объявил о готовности дать показания в деле импичмента Трампа.