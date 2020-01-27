Президент США Дональд Трамп лично объяснял приостановку военной помощи Украине, чтобы заставить Киев начать расследование в отношении Джо Байдена, конкурента нынешнего президента США на будущих выборах.

Об этом экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказывает в рукописи неопубликованной книги воспоминаний, сообщает The New York Times.

"Президент Трамп в августе сказал, что он намерен в дальнейшем замораживать $391 млн военной помощи Украине, пока украинская власть не поможет с расследованием против демократов, включая Байдена", - говорится в будущей книге экс-советника Трампа.

Джон Болтон показал свою рукопись близким соратникам и направил копию в Белый дом для просмотра.

Ранее "Страна" писала, что соратник Джулиани признался, что "жестко давил и угрожал" властям Украины, а Трамп был в курсе событий.

Также мы сообщали, что Рудольф Джулиани объявил о готовности дать показания в деле импичмента Трампа.