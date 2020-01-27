Южный мост в столице будет частично перекрыт на ремонт 27 января, с 09:00 до 15:00. Движение будет ограничено в направлении Левого берега.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Киевавтодор" продолжает плановые ремонтные работы на асфальте. В администрации КГГА уверяют, что ограничение движения не повлияет на трафик, ведь в указанное время "основной поток транспорта движется в противоположном направлении", - уверяют коммунальщики.

Ранее мы писали, что в декабре на эстакаде Южного моста также выполнялся ремонт. От водителей поступали жалобы относительно состояния старых деформационных швов.

Напомним, Верховная Рада добавила на ремонт и строительство дорог почти 20 миллиардов гривен.

Как сообщала "Страна", Кабмин пообещал отремонтировать и построить 4 тысячи км дорог на 31,53 миллиардов гривен.